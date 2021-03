Am Fuasgladh

Tha beachdan measgaichte ann air an t-slighe a dh'fhoilsich Riaghaltas na h-Alba a-mach às an Lockdown. Bidh gruaigearan agus ionadan-gàrraidh a fosgladh air a' 5mh là den ath-mhìos, agus bidh leudachadh eile ann air an 26mh là, le bùthainnean agus àiteachan-aoigheachd a' fosgladh. Ged a tha fàilte air sin san fharsainneachd tha cuid de roinnean, agus luchd-poileataigs à pàrtaidhean eile ag ràdh nach eil na planaichean soilleir gu leòr.

Ailig Salmond

Thuirt am Ball-Pàrlamaid Tòraidheach, Dàibhidh Davis, gu bheil fianais ann gun do bhrosnaich àrd-bhuill anns an SNP gearainnean an aghaidh Ailig Salmond. Chleachd Mgr Davis pribhleid na Pàrlamaid ann an Westminster airson dragh a thogail mun rannsachadh an aghaidh seann Phrìomh Mhinistear na h-Alba, agus thuirt e ann an Taigh nan Cumantan gum b' aithne do dh'oifigich Riaghaltas na h-Alba mu na gearainnean sin na bu tràithe na thuirt iad ron seo. Thuirt Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, an-diugh gun do bheachdaich a' chomataidh rannsachaidh air na gearainnean air a bheil Dàibhidh Davis a' bruidhinn, agus nach eil e cho cudromach sin san rannsachadh a tha a' dol air adhart.

Aonta nan Eilean

Chaidh sèala gu h-oifigeil an-diugh air Aonta nan Eilean a bheir £100m eadar iad gu na h-Eileanan Siar, Arcaibh agus Sealtainn. Tha £50m gach riaghaltas a' tighinn à Westminster agus Dùn Èideann. Agus tha dòchas ann gun tarraing an t-airgead sin còrr is £200m eile dha na h-eileanan.

Uber

Tha 70,000 dràibhear na companaidh Uber anns an Rìoghachd Aonaichte a' faighinn bho an-diugh an tuarastail bith-beò as lugha a tha ceadaichte. Thig air Uber cuideachd còraichean peinnsein a thoirt dhaibh, agus pàigheadh airson làithean-saora. Tha sin an dèidh riaghlaidh anns a' Phrìomh Chùirt air a' mhìos seo chaidh gum bu chòir dèiligeadh ri dràibhearan Uber mar luchd-obrach air am fastadh aig companaidh, seach feadhainn a bha os cionn an cosnaidh dhaibh fhèin.

Stuart Lubbock

Chaidh duine a tha 50 bliadhna de dh'aois a chur an grèim ann an Cheshire co-cheangailte ri ionnsaigh dhrabasta agus murt Stuart Lubbock aig dachaigh Mhìcheil Barrymore ann an 2001. Bha Mgr Lubbock aig pàrtaidh aig dachaigh Mhgr Barrymore a bha ainmeil aig aon àm air an telebhisean.