Ceist mu bhacaidhean covid nan eilean

Dh'iarr Buidheann Turasachd Innse Gall air Riaghaltas na h-Alba airson co-ionnanachd eadar na cothroman dhan a ghnìomhachas sna h-Eileanan an Iar agus a chòrr den dùthaich nuair a thèid bacaidhean covid a thogail.

Thuirt am Prìomh Mhinistear gun tèid conaltradh a chumail le ùghdarrasan eileanach air am bu chòir bacaidhean siubhail leantainn nas fhaide na an còrr de dh'Alba airson stad a chuir air cùisean ùra den choròna-bhìoras.

Ach tha draghan ann gun adhbharaich seo barrachd cron air gniomhachas na turasachd. Tha Domhnall MacLaomainn ag aithris.