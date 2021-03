Tha dùil, uaireigin an-diugh, ri torradh an rannsachaidh neo-eisimeileich mun dòigh san do làimhsich Prìomh Mhinistear na h-Alba gearainean mu Ailig Salmond. Tha Seumas Hamilton QC, a bha na àrd neach-casaid ann an Èirinn, a' rannsachadh an do bhrist Nicola Sturgeon còd nam ministearan. Tha dùil a-màireach ris an athaisg bhon chomataidh ann an Holyrood a tha a' rannsachadh na cùise. Tha a h-uile coltas gun can an aithisg sin gun do mheall am Prìomh Mhinistear a' phàrlamaid, casaid às am bheil ise a' dol às àicheadh.

Thuirt Màidhear Bristol, Marvin Rees, gur e cùis nàire a th'anns an fhòirneart aig stèisean polais ann am meadhan a' bhaile a-raoir san deach oifigearan a ghoirteachadh. Thòisich an àimhreit an dèidh caismeachd a bha ag iomairt an aghaidh bile a bheireadh cead do pholais ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh stad a chur air togail fianais poblach fiù's ged nach biodh fòirneart ann. Thuirt Polais Avon agus Somerset gun do chuir iad seachdnar an greim.

Tha dùil gum bruidhinn Boris Johnson ri ceannardan Eòrpach an t-seachdain seo agus coltas ann gum faodadh an t-Aonadh Eòrpach casg a chur air banachdaich Covid do Bhreatainn. Tha e coltach gu bheil an EU ag iarraidh na banachdaich aig Astra Zeneca a tha ga dèanamh san Òlaind a ghlèidheadh 'son dùthchannan an Aonaidh seach a toirt dhan Rìoghachd Aonaichte.

Tha dùil ri dearbhadh an-diugh, ann an ath-sgrùdadh an Riaghaltais air dìon na dùthcha, gun tèid an àireamh shaighdearan ann an arm Bhreatainn a ghearradh bho 80,000 gu 70,000. Tha coltas cuideachd gun tèìd cur às do chuid den innleachd as sine airson armachd agus teicneòlas ùr a cheannach.

Dh'òrdaich britheamh gu feum am Mail on Sunday aithris a chur air an duilleig aghaidh ag innse mar a shoirbhich le Bana-Dhiùc Shussex ann an cùis-lagha an aghaidh a' phàipeir. Chaidh cola-deug a thoirt dhan phàipear agus làrach-lin a' Mhail air-loidhne fiosrachadh mun chùis fhoillseachadh. Chaidh co-dhùnadh gun do bhrist a' chompanaidh dham boin iad sin, Associated Newspapers, còraichean na Bana-Dhiùc nuair a dh'fhoillsich iad fiosrachadh mu litir a chuir i dha a h-athair.

Tha muinntir Mhuile agus Eilean Ì ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs ann an deasbad mu shoitheach catamaran ùr dhan sgìre mus sgaoil a' phàrlamaid aig deireadh na seachdain seo. Tha aithisg bho Oilthigh Shrath Chluaidh do Chomataidh Aiseig Mhuile agus Ì ag ràdh gum biodh an catamaran, a chaidh a togail ann an Indonesia, freagarrach agus sàbhailte air an t-slighe eadar Muile agus an t-Òban agus gun toireadh i air ais ann an seachd bliadhna an £12m a chosgadh i. Tha CMAL, a tha os cionn bhàtaichean Chal Mac, ag ràdh nach eil an catamaran a' tighinn a rèir riaghailtean sàbhailteachd.