Pàigheadh NHS

Tha Riaghaltas na h-Alba deònach àrdachadh pàighidh 4% air a' char as lugha a thoirt dhan mhòr-chuid de luchd-obrach an NHS mar aithne air na rinn iad tron phandemic. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeanne Freeman, gun toireadh sin còrr is £1,200 a bharrachd do nursaichean aig aghaidh na seirbheis. Tha an Riaghaltas ann an Sasainn ag ràdh gur e 1% an rud as motha as urrainn dhaibhsan a thoirt seachad nuair a tha casg air àrdachadh pàighidh anns an Roinn Phoblaich. Tha na h-aonaidhean Albannach a' togail cheistean mun fheadhainn a tha ag obair ann an seirbheis na slàinte nach fhaigh an t-àrdachadh.

Banachdaichean 'san EU

Tha ceannardan an Aonaidh Eòrpaich a' coinneachadh feasgar a bheachdachadh air casg air às-mhalairt a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air banachdaich Chovid dhan Rìoghachd Aonaichte. Thuirt Breatainn agus an EU an-raoir, gu bheil iad ag iarraidh aonta a bheir tuilleadh den bhanachdaich dhan a h-uile dùthaich.

Santander

Tha am banca Santander a' dùnadh còrr is 100 meur air feadh Bhreatainn. Thuirt am banca gu bheil iad a' tabhann obair eile air mu 5,000 den luchd-obrach air an toir seo buaidh. Thuirt iad gu bheil meur eile de Santander nas lugha na trì mìle air falbh bhon mhòr-chuid den fheadhainn a tha iad a' dùnadh.

Urras Gàidhlig

Thuirt Bòrd na Gàidhlig gum bi iad a' bruidhinn a dh'aithghearr ris a' bhuidhinn iomairt Guth nan Siarach a dh'iarr air Riaghaltas na h-Alba urras Gàidhlig a chur air bhonn 's iad a' gearain nach eil taic dhan chànan an-dràsta a' dèiligeadh idir ris an staing sa bheil i anns na sgìrean traidiseanta eileanach. Thuirt Riaghaltas na h-Alba nach eil dad de dhùil acasan urras Gàidhlig a stèidheachadh oir gu bheil na h-uimhir de bhuidhnean leasachaidh agus urrasan coimhearsnachd a' riochdachadh na Gàidhlig mar thà.

Suez

Thòisich oidhirp eile an-diugh air Canàl Suez fhosgladh far an do ghrunnaich soitheach mòr Dimàirt. Tha dòchas ann gun gabh an soitheach sin, an Ever Given, anns a bheil 200,000 tunna chuideim, a ghluasad air an làn. Tha còrr is 150 bàta-bathair a' feitheamh ri faighinn tron chanàl, agus tha prìs na h-ola air a bhith ag èirigh air feadh an t-Saoghail leis a' mhaill.