Banachdaich sna h-Eileanan an Iar

Aithris bhideo: Tha na h-Eileanan an Iar air thoiseach air a' chòrr de dh'Alba ann a bhith a' toirt seachad banachdach a' choronabhìorais, le còrr air trì fichead sa deich sa cheud de mhuinntir an àite air a' chiad dhòs fhaighinn. Ach a dh'aindeoin an adhartais, tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar ag iarraidh air daoine a dhol thuca gus a' bhanachdach fhaighinn an dràsta. Cha bhi cothroman air a chiad dòs cho pailt, tha iad ag ràdh, nuair a thèid prìomhachas a thoirt do dhaoine bhith a' faighinn an dàrna dòs. Le tuilleadh seo Ruairidh Rothach.