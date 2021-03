Pàigheadh an NHS

Chan eil an t-aonadh Unite a' cur cuideim sam bith taobh seach taobh air luchd-obrach na seirbheis slàinte gabhail ris an àrdachadh pàighidh 4% a tha Riaghaltas na h-Alba a' tabhann orra. Thuirt an t-aonadh gum bi am pàigheadh mìosail ùr gu math eadar-dhealaichte aig diofar ìrean anns an NHS agus gu bheil e an urra ri luchd-obrach fa-leth a bheil iad riaraichte le sin.

Àiteachan-adhraidh

Tha a' mhòr-chuid de dh'àiteachan-adhraidh na h-Alba a' fosgladh an-diugh, le togail pàirt de riaghailtean a' Ghlasaidh. Bha cead aca sin a dhèanamh an-dè an dèidh riaghlaidh laghail gun robh an dùnadh mì-laghail. Tha cead a-niste aig suas ri 50 duine cruinneachadh airson adhraidh phoblaich le astarachadh sòisealta.

Asda

Ghlèidh còrr is 40,000 luchd-obrach ann am bùthainnean Asda cùis-lagha chudromach mu cho-ionnanachd nam pàigheadh. 'S e boireannaich a th' ann an 2/3 dhiubh sin, a ghearain gu bheil cosnadh nas motha aig feadhainn a tha ag obair ann an depothan Asda a tha a' cur an stuth a-mach dha na bùthainnean. Cha do ghabh a' Phrìomh Chùirt idir ri tagradh a rinn Asda an aghaidh sin.

Sìona

Tha còignear Bhall-Pàrlamaid, agus dithis ann an Taigh nam Morairean, am measg naoinear Bhreatannach air ann do chuir Sìona casg-bhannan eaconomach. Tha Riaghaltas Shìona ag ràdh gu bheil iad sin ag innse bhreugan mun deidhinn. Thuirt an Rìoghachd Aonaichte aig toiseach na seachdain seo gu bheil iad a' cur chasg-bhannan air oifigich Shìonach airson an lèir-sgrios air mion-shluagh Muslamach Uighur ann an Sìona.

Am Pentalina

Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' coimhead air an t-soitheach catamaran am Pentalina mar fhuasgladh a' chiad ghreis dhan trioblaid le cion bhàtaichean-aiseig an-dràsta. Tha am Pentalina na tàmh an-dràsta an dèidh do Pentland Ferries soitheach ùr dà-shligeach nas motha a chur air an t-seirbheis eadar Arcaibh is Tìr-Mòr.

Cabhsairean Uibhist

Thuirt fear de chomhairlichean Uibhist, Ùisdean Robasdan, gum feumar coimhead gu mionaideach air buaidh nan cabhsairean air crìonadh a' chladaich. Agus thàinig rabhadh cuideachd bho Bhuidhinn Nàdarra na h-Alba gur ann a' sìor chrìonadh a tha cladaichean air taobh sìar nan eilean, agus gur e sin rud ris am feum muinntir an àite fàs cleachdte.