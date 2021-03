An Taghadh

Thòisich a' chiad sheachdain shlàn ann an iomairt taghadh Holyrood an-diugh. Tha Làbaraich na h-Alba agus na h-Uainich a-mach air seirbheisean slàinte inntinn, tha na Tòraidhean a' bruidhinn air gnìomhachas togail agus taigheadas, agus tha aire nan Libearalach Deamocratach air foghlam. Agus aig co-labhairt an Earraich aig an SNP, tha Nicola Sturgeon gu bhith ag innse mu phlana a bheireadh dùblachadh air sochair na cloinne.

Pàrtaidh Alba

Tha dithis eile air a dhol gu pàrtaidh ùr Ailig Salmond, Pàrtaidh Alba. Tha Tommy Sheridan, agus Caroline NicAlasdair a bha na cathraiche air Comataidh nam Ban aig an SNP, a' dèanamh mar a rinn am Ball-Pàrlamaid Neale Hanvey, agus seann Rùnaire a' Cheartais Coinneach MacAsgaill.

Alanais

Tha poilis fhathast a' rannsachadh na tubaist-rathaid air Taobh Sear Rois oidhche Shathairne anns an deach deugaire a mharbhadh. Bhuineadh Craig Melville, a bha 16 bliadhna de dh'aois, do dh'Alanais. Tha dràibhear a' chàir, fireannach a tha 39, agus nighean 15 anns an ospadal. Bhuail an càr san robh iad ann am balla aig fo-stèisean dealain Faoighris, faisg air Alanais.

Suez

Tha dùil gun gabh an soitheach bathair mòr a bha a' glasadh Chanàl Suez a ghluasad air an ath-làn an-diugh fhathast. Tharraing tugaichean an Evergiven far na gainmhich anns a' mhadainn an-diugh ach tha e coltach nach eil i buileach air flot fhathast. Chaidh maill air còrr is 400 bàta-bathair aig gach ceann den chanàl bho ghrunnaich an Ever Given Dimàirt seo chaidh.

Atharrachadh na Gnàth-Shìde

Tha cunntas-bheachd a rinn am prògram Disclosure aig BBC Scotland air toirt am follais gu bheil mòran Albannach 's dòcha nach aithne buaidh Atharrachadh na Gnàth-Shìde orra fhèin. Tha eòlaichean den bheachd gum bi barrachd theineachan fiadhaich ann air an ath dheich bliadhna, ach chan fhaca sin na chunnart ach 16% de na fhreagair. Bha nas lugha buileach - 13% - a bha a' faicinn tart na thrioblaid, ged a dh'fhaodadh sin buaidh a thoirt air còrr is 100,000 seirbheis uisge phrìobhaideach.