Planaichean Gàidhlig nam Buidhnean Poblach

Tha Plana Gàidhlig air a bhith aig Riaghaltas na h-Alba bho chion còrr 's deich bliadhna ach 'nuair a dh'fheuch am BBC ri bruidhinn ris an Riaghaltas sa Ghàidhlig bho chionn ghoirid, chaidh an t-iarrtas sin a dhiùltadh.

Sgrìobh am BBC chun an riaghaltais mun seo agus nuair a thàinig freagairt ghoirid bhuapa 's ann an Gàelige na h-Èireann a bha sin.

Ach le mu thrì fichead buidheann ann an Alba aig a bheil plana Gàidhlig, cuid dhiubh fad bhliadhnaichean a nise, a bheil fianais sam bith ann gu bheil na planaichean Gàidhlig seo a' dèanamh diofar?

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.