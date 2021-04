Measadh Sgoile

Tha tidsearan agus clann-sgoile a' gearain nach eil anns a' mheasadh tro am bi clann anns an àrd-sgoil an Alba a' dol an ceann beagan sheachdainnean ach deuchainnean fo ainm eile. Chaidh deuchainnean Nàiseanta 5, na Highers agus Advanced Highers a chur dheth le buaidh a' Phandemic, agus an àite sin tomhas a dhèanadh tidsearan a chur nan àite. Chuir còrr is 4,000 duine an ainm ri athchuinge ag iarraidh cur às dhan dòigh mheasaidh sin.

Liberty Steel

Gheall am fear-gnothaich Sanjeev Gupta, dham buin Liberty Steel, gun cùm e fosgailte a h-uile ionad aig a' chompanaidh anns an Rìoghachd Aonaichte. Bha teagamh ann mu 3,000 cosnadh aig Liberty Steel, agus 2,000 eile aig a' bhuidhinn GFG a tha os an cionn, an dèidh dhan bhuidhinn ionmhais Greensill a bha a' cumail taic riutha a dhol fodha.

Poilis a' Mhet

Tha Poilis Metropolitan a' rannsachadh chasaidean gun do dh'èignich oifigear dithis bhoireannach a bha ag obair còmhla ris. Cha deach an t-oifigear sin a chasg bho obair, ach tha èisteachd a' dol air adhart na aghaidh - còrr is trì bliadhna an dèidh dha na casaidean sin nochdadh. Thuirt Poilis a' Mhet gu bheil iad a' gabhail a h-uile cùraim mu chasaidean den t-seòrsa sin.

An Fhraing

Tha an Fhraing a' dol dhan treas Glasadh Nàiseanta Disathairne, agus cùisean ùra de Chovid-19 ag èirigh gu faisg air 60,000 ann an aon là an-dè. Thuirt an Ceann-suidhe Macron, ann an òraid air telebhisean, gum bi a h-uile bùth a' dùnadh ach an fheadhainn as fheumaiche, agus na sgoiltean, ach do chloinn a bhuineas do luchd-obrach a tha fìor dheatamach.

Port Rìgh

Tha dragh ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich gu bheil NHS na Gàidhealtachd a' coimhead a-rithist air Ospadal Phort Rìgh a dhùnadh, agus 10 leapannan cùraim a stèidheachadh an àite sin ann an dachaigh Home Farm sa bhaile. Tha Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh ag ràdh gu bheil am Bòrd Slàinte a' diùltadh dad a ràdh mun mholadh a nochd bho oifigich stiùiridh an NHS aig coinneimh bho chionn ghoirid. Tha trì bliadhna ann bho chuir aithisg Sir Lewis Ritchie stad air a' phlana mu dheireadh aig NHS na Gàidhealtachd airson Ospadal Phort Rìgh a dhùnadh.

Loch Abar

'S tha dragh ann mun ùine a tha NHS na Gàidhealtachd a' toirt le ospadal ùr an àite Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan. Tha sia bliadhna bho cheannaich am Bòrd-Slàinte làrach ach chan eil sgeul air planaichean. Chuala coinneamh NHS na Gàidhealtachd an t-seachdain seo fhèin gu bheil dùil aca ro dheireadh na bliadhna ri aonta airson gluasad air adhart.