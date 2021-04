Sgoiltean

Tha dùil gun tig dearbhadh an-diugh gum bi sgoilearan na h-àrd-sgoile air fad a' tilleadh gu clasaichean làn-ùine às dèidh làithean-saora na Càisge. Bhon Ghearran, tha sgoilearan air a bhith ri measgachadh de dh'ionnsachadh air-loidhne aig an taigh agus corra là anns an sgoil. Ma thilleas teagasg làn ùine, feumaidh sgoilearan fhathast riaghaltean astrachadh sòisealta dà mheatair a' leantainn agus feumaidh iad còmhdach aodainn a chleachdadh cuideachd.

Teisteanas Covid

Tha ministear na banachdaich aig Westminster, Nadhim Zahawi, ag ràdh nach biodh an riaghaltas a' dèanamh an dleasdanais mura beachdaicheadh iad air teisteanas Covid mar dhòigh airson an eaconomaidh fhosgladh ceart. Thuirt an riaghaltas gum faodadh an leithid ath-mhisneachadh a thoirt do dhaoine ach tha cuid de chùl-bheingearan nan Tòraidhean air càineadh làidir a dhèanamh air na molaidhean. Thuirt Mgr Zahawi gum biodh buill phàrlamaid a' bhòtadh air am bu chòir teisteanas mar sin a thoirt a-steach.

Na h-Innseachan

Tha prìomh bhaile nan Innseachan, Dehli, air curfew air an oidhche fhoillseachadh mar dhòigh gus smachd fhaighinn air mar a tha an àireamh de chùisean den choròna-bhìoras a' sìor èirigh an sin. Thuirt oifigich gun deadh an casg a chur an sàs bho a-nochd gu deireadh na mìos.

Astràilia agus New Zealand

Tha Astràilia agus New Zealand air innse gum bi siubhal àbhaisteach, as aonais cuarantain air a cheadachadh eadar an dà dhuthaich cola-deug bhon diugh. Thuirt Prìomhaire Astràilia, Scott Moireasdan, gun robh an dà dhùthaich air a bhith os cionn chàich le mar a dhèilig iad ri Covid-19.

Rest and be Thankful

Thuirt ceannard Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Robin Currie, gu bheil e riatanach gum faighear fuasgladh a tha seasmhach air suidheachadh an Rest & Be Thankful - rathad an A83 - a' dol air adhart. Tha an rathad air ais chun àbhaist an diugh - fosgailte an latha 'sa dh' oidhche. Tha e air a bhith dùinte aig àm air choireigin den latha bho bha maoim-slèibhe ann anns an Lùnastal an-uiridh.

Bhòtadh tron phost

An-diugh an latha mu dheireadh a tha e ceadaichte do dhaoine cur airson foirm bhòtaidh puist air thoiseach air taghaidhean Holyrood anns a' Chèitean. Feumar clàradh ro chòig uairean a-nochd agus feumaidh tu a bhith air do chlàradh airson bhòtadh ro mheadhan oidhche cola-deug bhon diugh. Thathar a' dèanamh dheth gum bi barrachd dhaoine ag iarraidh bhòtadh tron phost am-bliadhna air sgàth a' phandemic.

Rothaireachd

Tha an àireamh de thursan bàidhseagail a thathar air a bhith a' dèanamh thairis air a' bhliadhna mu dheireadh air a dhol suas cha mhòr leth-cheud às a cheud an taca ris an aon àm a' bhliadhna ron sin. Tha seo a-rèir àireamhan bho Cycling Scotland. Tha iadsan ag ràdh gu bheil a bhith brosnachadh dhaoine ann a bhith a' cleachdadh baidhseagal air leth cudromach dhan dùthaich ann an a bhith faighinn seachad air a' phandemic ann an dòigh a tha seasmhach. Tha lìonra de dh' innealan cunntais aig a' bhuidhinn air feadh na dùthcha.