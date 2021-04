Tha clann na h-àrd-sgoile a' tilleadh gu foghlam àbhaisteach làn-ùine an-diugh ann an sia sgìrean comhairle. Tha Comhairle nan Eilean Siar nam measg. Tillidh an còrr de dh'àrd-sgoiltean na h-Alba gu clasaiseachean àbhaisteach an ath-sheachdain.

Thill clann cuideachd gu àrd-sgoiltean Èirinn a Tuath an-diugh far an do dh'fhosgail goireasan eile mar ionadan gàrraidh agus bùithtean click-and-collect. Agus tha bùithtean nach eil fìor dheatamach air fosgladh sa Chuimrigh. Agus dh'iarr Boris Johnson air an t-sluagh ann an Sasainn a bhith cùramach, faiceallach agus mòran bhùithtean, taighean seinnse, goireasan cur-seachad, barbairean agus gruagairean air fosgladh a-rithist an sin.

Tha seisean sònraichte, a' dèanamh luaidh air Diùc Dhùn Èideann, a' dol air adhart an-dràsta ann am Pàrlamaid na h-Alba. Chaidh a' phàrlamaid a ghairm air ais an dèidh bàs a' Phrionnsa Philip Dihaoine. Tòisichidh iomairt an taghaidh, air an deach stad mar urram, a-rithist a-màireach.

Dh'iarr an seann Phrìomh Mhinistear Làbarach, Gordon Brown, air dùthchannan beartach an G7 a dhol os cionn iomairt mhòir airson prògram banachdaich Covid a sgaoileadh air feadh an t-saoghail. Thuirt e nach eil cosgais na banachdaidh fhèin ach beag seach a bhith a' togail eaconomaidhean a tha air tuiteam às a chèile le buaidh a' phandemic.

Tha NHS na Gàidhealtachd a' toirt cothroim do mhuinntir sgire Mharc-Innis an Inbhir Nis air deuchainn Covid fiù 's ged nach biodh coltas a' bhìorais orra. Thàinig àrdachadh bho chionn ghoirid air an àireamh chùisean sa choimhearsnachd sin. Bidh goireas dheuchainnean aig Talla Choimhearsnachd Mharc-Innis fad na seachdainn seo.

Chuir polais ann am Minneapolis anns na Stàitean Aonaichte gas deòir gu feum airson tilleadh a chur air sluagh a tha a' togail fianais mu bhàs duine duibh air an do loisg polais le gunnaichean. Tha na h-uimhir de dh'an-shocair sa bhaile sin an-dràsta co-dhiù agus fear a bha na oifigear polais, Derek Chauvin, sa chùirt an sin fo chasaid gun do mhuirt e duine dubh eile, George Floyd.