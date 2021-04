"Super League"

Tha luchd-taic, luchd-poilitigs agus ceannardan a' gheama am measg na th' air cur an aghaidh plana airson "Super League" Eòrpaich ann am ball-coise. Tha am banca Aimeireaganach JP Morgan a' gealltainn taic dhan lìog, anns am biodh Manchester United agus Liverpool am measg nan sgiobannan Sasannach a bhiodh a' cluich ann am meadhan na seachdain ann an lìog anns am biodh dusan eile de sgiobannan mòra na h-Eòrpa. Tha na buidhnean riaghlaidh Eòrpach agus Sasannach ag ràdh gun cuireadh iad casg aig a h-uile ìre den gheama air na clubaichean sin ma thèid am plana air adhart.

Dachannan Cùraim

Dh'fhoillsich am BBC fiosrachadh mionaideach mun àireimh a bhàsaich le ceangal ri Covid ann an dachannan cùraim na h-Alba. Bha còrr is 10,000 bàs an Alba uile gu lèir le ceangal ris a' bhìoras, agus bha mun treas cuid dhiubh sin ann an dachannan cùraim.

Na h-Ìnnseachan

Chan eil am Prìomhaire Boris Johnson a' dol air adhart le turas dha na h-Ìnnseachan far a bheil an Coròna-bhìoras a' sgapadh a-rithist. Tha glasadh-sluaigh teann ann an Delhi far an robh Mgr Johnson gu bhith os cionn chòmhraidhean malairt an ath-sheachdain.

Manifesto nan Tòraidhean

Tha Tòraidhean na h-Alba a' foillseachadh manifesto an taghaidh aca an-diugh. Tha an ceannard, Dùghlas Ros, ag iarraidh £2bn a bharrachd air a' char as lugha a chosg air an NHS thairis air an ath chòig bliadhna. Agus tha iad ag iarraidh stòras de £600m airson dèiligeadh ri mar a thuit leigheas air an NHS air dheireadh anns a' Phandemic. Tha iad cuideachd a' moladh 3,000 tidsear às ùr, agus 60,000 dachaigh ùr a thogail aig prìs a bhios reusanta do luchd-còmhnaidh.

Iomairt an Taghaidh

Ann an iomairt an taghaidh an-diugh tha an SNP a' foillseachadh phlanaichean airson cùraim-cloinne fad na bliadhna fo aois sgoile agus aig aois sgoile. Tha na Làbaraich a-mach air goireasan cloinne le stuth an asgaidh do leanabain òga. Tha na h-Uainich a' bruidhinn air cosnadh anns na sgìrean dùthchail agus na Libearalaich Dheamocratach ag innse mun dòigh sam feuch iad ri luchd-bhòtaidh Tòraidheach a thàladh.

Na Sgoiltean

Thill a' mhòr-chuid de chlann-sgoile na h-Alba dhan àrd-sgoil an-diugh agus bacaidhean Chovid gan togail. Thill clann ann an sia sgìrean comhairle an t-seachdain seo chaidh. Tha riaghailtean teann ann fhathast eadar còmhdach-aodainn agus deuchainnean Chovid. Tha a' chuid as motha air a bhith a' dèanamh an obair-sgoile aig an taigh bho thill iad an dèidh saor-làithean na Nollaige.

Astràilia agus NZ

Tha siubhal gun chuarantain aig gach ceann a' tòiseachadh eadar Astràilia agus New Zealand a-rithist, agus mìltean air ullachadh airson siubhal air plèana eadar an dà dhùthaich an-diugh. Tha còrr is bliadhna ann bho chaidh bacaidhean air siubhal eadar an dà dhùthaich.