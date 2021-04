Dhearbh an Comunn Gàidhealach gun tèid am Mòd Nàiseanta 2021 air adhart ann an Inbhir Nis 'san Dàmhair.

Ann am brath naidheachd tha a' buidheann ag ràdh, ged a bhios cruinnneachadh cultural ann cho fad's a leigeas suidheachadh Covid leotha, nach bidh faisg uimhir de dh'fharpaisean ann 's as àbhaist.

Bhruidhinn Angela NicIllthean ri Àrd-Oifigear a' Chomuinn, Seumas Greumach.