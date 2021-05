Malairt

Tha dùil gun tèid bruidhinn air aonta malairt eadar an Rìoghachd Aonaichte agus na Stàitean Aonaichte aig coinneimh ann na Lunnainn feasgar an-diugh eadar Rùnaire nan Dùthchannan Cèine Dominic Raab, agus an Rùnaire Cèin Aimeireaganach, Anthony Blinkin. Bruidhnidh iad cuideachd air càirdeas ri Sìona agus Ioran ro choinneimh dhùthchannan an G7 a-màireach.

Turasachd

Tha ceannardan turasachd ag ràdh gu bheil e doirbh dhaibh luchd-obrach fhastadh 's an gnìomhachas a' tighinn a-mach às a' Ghlasadh. Thuirt Caidreachas Turasachd na h-Alba gum bi e do-dhèanta dhaibh gus an tèid riaghailtean cuarantain a thogail luchd-obrach a thoirt à dùthchannan eile. Tha dùil ri tuilleadh fiosrachaidh an t-seachdain seo mu riaghailtean siubhail eadar-nàiseanta à Sasainn, 's tha e coltach gur ann air an 17mh là den mhìos seo a bhios sin a' tòiseachadh a-rithist, ged a tha buidheann de Bhuill-Phàrlamaid ag iarraidh air an Riaghaltas casg a chumail air siubhal gu saor-làithean thall-thairis.

A' Chuimrigh

Chaidh tuilleadh de riaghailtean a' Ghlasaidh a thogail anns a' Chuimrigh le ionadan-spòrs, diomaichean agus amaran-snàimh a' fosgladh an-diugh. Tha cead cuideachd a-niste aig dà dhachaigh builgean a dhèanamh agus coinneachadh an taobh a-staigh dhorsan.

Sasainn

'S ann an Sasainn chaidh dearbhadh gun tèid an casg air an àireamh a dh'fhaodas cruinneachadh aig tiodhlacadh an sin, a th' aig 30 duine an-dràsta, a thogail nas tràithe na bha dùil air an 17mh là den mhìos. Tha suas ri 50 ceadaichte aig tiodhlacadh ann an Alba, agus chan eil casg de sheòrsa sam bith air àireamhan anns a' Chuimrigh no ann an Èirinn a Tuath.

A' Ghearmailt

Thuirt poilis sa Ghearmailt gun do dhùin iad sìos làrach-lìn mhòr air an robh drabastachd chloinne. Thuirt na Poilis gu bheil ceathrar an grèim an dèidh rannsachaidh eadar-nàiseanta.

Èirinn a Tuath

Chuir a' Bhàn-righ teachdaireachd gu muinntir Èireann a Tuath agus 100 bliadhna ann an-diugh bho chaidh pàrlamaid a stèidheachadh ann am Béal Feirste a' dèanamh sgaradh eadar deas agus tuath. Thuirt i gu bheil i an dòchas gun lean muinntir Èireann a Tuath orra a' togail coimhearsnachd anns am bi spèis dha chèile, soirbheachas agus dòchas.