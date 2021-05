Israel

Thàinig rabhadh on UN gum faodadh an t-sabaid as miosa ann am bliadhnaichean eadar Israel agus na Pailistinianaich a dhol gu làn-chogadh. Tha an dà thaobh air a bhith a' losgadh rocaidean agus urchairean air a chèile bho thòisich blàr às ùr oidhche Luain, 's tha aithrisean ann gun deach còrr is 40 duine a mharbhadh eadar gach taobh.

An Eaconomaidh

Tha figearan oifigeil ag ràdh gun tàinig adhartas air eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte sa Mhàrt le togail riaghailtean a' Ghlasaidh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta, ged a bha crìonadh 1.5% ann a' chiad ghreis den bhliadhna gun do ghluais sin gu fàs aig 2.1% ro dheireadh a' Mhàirt. Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gur e adhbhhar dòchais a tha sin.

Moireibh

Thuirt ceannard Comhairle Mhoireibh, Graham Leadbitter, gu bheil e an dùil nach fhada gus am bi an sgìre còmhla ris a' chòrr de Thìr-Mòr na h-Alba ann an Ìre a Dhà de riaghailtean Chovid. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gum feum Moireibh fuireach aig Ìre a Trì nuair a thèid an còrr de Thìr-Mòr gu Ìre a Dhà an ath-sheachdain, agus bidh co-dhùnadh ann air sin Dihaoine. Tha ìre truaillidh Mhoireibh aig cha mhòr 100 airson gach 100,000 duine, 's tha sin an ìre mhath a dhà uimhir ris an stairsich aig 50 airson faighinn gu Ìre a Dhà.

Rannsachadh Chovid

Tha Oilthigh Ghlaschu os cionn sgrùdaidh ùir air buaidh fhada Chovid. Tha an rannsachadh a' tomhas cia mheud a tha fhathast meadhanach ùine an dèidh a' bhìorais, agus dè seòrsa buaidh a tha sin a' toirt orra. Gheibh a h-uile inbheach an Alba air an deach Covid a dhearbhadh fiathachadh gu pàirt anns an rannsachadh.