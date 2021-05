Covid

Thèid innse do mhuinntir Ghlaschu agus Mhoireibh an-diugh an atharraich riaghailtean Covid aca Diluain nuair a thèid an còrr de thìr-mor na h-Alba sìos gu ìre a dhà. Tha dragh ann mu ìre a' bhiorais anns an dà sgìre sin agus dragh air feadh Bhreatainn mun t-srèana Innseanach de Chovid gun dearbhadh fhathast a bheil an gnè sin nas gabhaltaiche.

Liberty Steel

Tha Oifis na Foill a' rannsachadh an fhir-gnothaich Sanjeev Gupta dham boin Liberty Steel fo amharas mu fhoill agus a' falach airgid. Tha an rannsachadh a' gabhail a-staigh ceanglaichean ris a' chompanaidh ionmhais a chaidh fodha, Greensill Capital, aig an robh an t-seann phrìomhaire Daibhidh Camshron ag obair mar choitiche.

CalMac

Thuirt ceannard Comhairle nan Eilean Siar, an Comhairliche Ruairidh MacAoidh, gu bheil suidheachadh a' bhàta-aiseig, an Loch Seaforth, 'do-chreidsinneach'. Bha am bàta ri tilleadh dhan t-seirbheis eadar Steòrnabhagh agus Ulapul Diluain an dèidh còrr 's mìos ga càradh anns an doc. Tha e air tighinn am follais a-niste gum bi seachdainn an-diugh ann, air a' char 's tràithe, mus till i agus trioblaid ann le bearing ann an einnsean. Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil iad duilich 'son buaidh na maill a tha sin.

Pollokshields

Thuirt am fear-lagh, Aamer Anwar, gur e dearbhadh air cumhachd a' phobaill a th' ann an saorsa do dhithis in-imriche an dèidh togail-fianais mhòr ann an Glaschu an-dè. Chruinnich sluagh mòr ann an sgìre Pollokshields an dèidh do dh'oifigearan in-imriche an dithis a chur an grèim. Chaidh an saoradh an-raoir air ùghdarras nam poileas. Thuirt Oifis na Dùthcha gur ann le fianais air in-imrich mì-laghail a chaidh na h-oifigich aca an sàs ann an Glaschu.

Fo-thaghadh

Bhuannaich an SNP ann am fo-thaghadh Àrd Ruigh agus Shotts 'son Westminster, ach le mòr-chuid tòrr nas lugha aig beagan a bharrachd air mìle agus seachd ceud. Bha na Làbaraich 'san dàrna àite. 'S i Anum Qaisar Javed, tidsear a tha 28 bliadhna de dh'aois, ball pàrlamaid ùr na sgìre.

DUP

Tha buill Pàrtaidh Dheamocratach an Aonaidh ann an Taigh nan Comantan agus ann an Seanadh Èirinn a Tuath a' bhòtadh an-diugh 'son ceannard ùr an àite Arlene Foster. Sheas dithis, Ministear Àiteachais Èirinn a Tuath, Edwin Poots, agus ball pàrlamaid Lagan Valley, Sir Jeffrey Donaldson.