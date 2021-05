Fiù 's mus do bhuail am pandemic, bha prìomh-shràidean na h-Alba ann an staing.

Bha barrachd a' ceannach air-loidhne, agus bùithtean a' gluasad gu ionadan mòra air iomall nam bailtean.

Bha eagal ann gum fàsadh cùisean nas miosa buileach le Covid 19 - ach, a rèir choltais, chan e sin a th' air tachairt anns a' Ghearasdan.

Seo Nicole Webber.