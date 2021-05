Safari Sgitheanach

Eadar beanntan, glinn, lochan agus oirthirean, 's iomadh sealladh iongantach a tha ri fhaicinn san Eilean Sgitheanach.

Agus - a rèir coltais - chan eil càil a dhìth nuair a thig e gu beathaichean iongantach Sgitheanach san là a th' ann.

Seo agus fianais air nochdadh mu chat mòr ann an ceann a deas an Eilein, fiadh chu a th' air a bhith a' siubhal mhonaidhean an ear-thuath, agus bad de chaoraich a' dol mun chuairt ann am baile Phort Rìgh. Air safari san Eilean Sgitheanach, seo Alasdair MacLeòid …