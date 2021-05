Calum MacFhearghais a' dol dha na Stàitean

Tha fear air a bheil sinn gu math eòlach, Calum MacFhearghais, an-dràsta fhèin air a shlighe a dh'Aimeireagaidh far a bheil e gu bhith a' cluich airson cluba ball-coise na Erie Commodores.

Às dèidh dha a bhith a' cluich an Alba, Canada agus New Zealand, tha Calum a-nis an dòchas sreap tro na h-ìrean ann am ball-coise nan Stàitean Aonaichte.

Bheir Ailean MacLeòid air mus an do dh'fhalbh e agus e a' trèanadh faisg air Inbhir Nis ...