PIP

Cho-dhùin cùirt ann am Paris gum bu chòir do dh'airgead-dìolaidh a bhith air a thoirt do bhoireannaich a dh'fhulaing trioblaidean slàinte ri linn stuth silicon PIP a chaidh a chur dhan bhroilleach aca. Bha faisg air 550 boireannach Breatannach mar phàirt den chùis-lagha an aghaidh companaidh Ghearmailtich a thug teisteanasan slàinte seachad. Dh'aontaich Cùirt an Ath-Thagraidh ri breith cùirte a bh' ann roimhe, gun robh a' chompanaidh air a bhith mì-chùramach.

Dachaighean-cùraim

Thog aithisg dragh mu cho laghail 's a bha e euslaintich a ghluasad bho ospadalan gu dachaighean-cùraim aig àirde a' Phandemic. Rinn Coimisean Cùraim Slàinte Inntinn sgrùdadh air cuid de chùisean far an deach daoine aig nach robh comas co-dhùnadh a dhèanamh a ghluasad. Fhuair an Coimisean gun deach feadhainn a ghluasad gun ùghdarras laghail. Dh'iarr an Coimisean air riaghladair a' chùraim dèanamh cinnteach gu bheil trèanadh agus clàradh nas fheàrr ann.

Caibineat Ùr

Thèid caibineat ùr Riaghaltas na h-Alba a dhearbhadh le bhòt aig Holyrood an-diugh. Dh'ainmich Nicola Sturgeon an-dè cò a bha gu bhith anns an sgioba aice. Fhuair am BBC dearbhadh anns a' mhadainn gum bi uallach airson na Gàidhlig aig Shirley-Anne Somerville, a bhios mar Rùnaire an Fhoghlaim. Thog a' bhuidheann-iomairt Misneachd dragh mun seo. Ged a chuir iad fàilte oirre san dreuchd aice, thuirt iad gun robh e na bhriseadh-dùil nach deach a' Ghàidhlig ainmeachadh am measg portfolios nam ministearan an-dè, agus gun robh gu leòr a dhìth a thaobh na Gàidhlig ann an roinnean eile seach foghlam.

Tuathanaich

Tha àrd-mhinistearan ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' coinneachadh a dheasbad dhraghan mu bhuaidh aonta malairt shaoir le Astràilia air tuathanaich. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum faodadh gun cuireadh e cuid de thuathanaich a-mach à obair. Thuirt NFU na h-Alba gum faodadh aonta ùr a bhith a' ciallachadh gum biodh feòil nas saoire a' tighinn a-steach dhan dùthaich, a' fàgail a' ghnìomhachais ionadail ann an staing.

Arcaibh

Bhàsaich fireannach aois 87 ann an tubaist-rathaid le dà charbad ann an Arcaibh. Thachair an tubaist faisg air Leabharlann agus Tasglann Arcaibh ann an Circeabhall anmoch feasgar an-dè. Bha am fireannach a' dràibheadh càr Smart dhuibh. Cha deach dràibhear a' chàir eile, Audi Gorm S3, a ghoirteachadh.