Foghlam Gàidhlig an Inbhir Nis

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad an dùil co-chomhairleachadh a chumail mu sgoil Ghàidhlig ùr ann an Inbhir Nis.

Thèid coimhead ri aitreabh-sgoile a stèidheachadh airson clann bho aois trì bliadhna gu ochd bliadhna deug.

Tha an t-ùghdarras mu thràth air ceithir millean not fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson an goireas a thoirt gu buil, agus tha dragh air a bhith ann nach deach an t-airgead sin a chur gu feum. Tha Alasdair MacLeòid ag aithris ...