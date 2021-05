Chan eil e soilleir fhathast dè cho mòr sa tha an call a dh'fhulaing taigh-smocaidh Salar, às dèidh mar a chaidh na h-uimhir do stoc a mhilleadh ann an teine aig toiseach na seachdaine.

Tha seo a' cur ris na dùbhlain a tha mu choinneamh na companaidh à Uibhist a Deas, a tha a' feuchainn ri faighinn thairis air bliadhna do bhacaidhean Covid. Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill ...