Belarus

Dh'iarr Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, air Belarus an neach-iomairt Roman Protasevich a shaoradh anns a bhad. Chaidh Mgr Protasevich a chuir ann an greim às dèidh do dh'ùghdarrasan Bhelarus toirt air itealan Ryanair a bha a' siubhal gu Lituània laighe ann am Minsk. Thuirt àrd-oifigeir Ryanair, Mìcheal O'Leary gun robh Belarus air a bhith an-sàs ann an spuinneadaireachd agus gun robh e cuideachd den bheachd gun robh luchd-brathaidh air a bhith air bòrd a' phlèana. Tha an riaghaltas ann am Minsk a' cumail a-mach nach do rinn iad dad ceàrr.

Siubhal eadar-nàiseanta

Tha a' chiad cuairt adhair eadar-nàiseanta à Alba bhon a chaidh cuingealachaidhean siubhail an lasachadh air laighe ann am Portugal. Bè an turas à Dùn Èideann gu Faro a' chiad sheirbheis a th'air an dùthaich seo fhàgail bhon a chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte siostam nan solais rabhaidh an sàs airson dùthchannan cèin. A dh'aindeoin an lagachadh ann am bacaidhean siubhail, tha riaghaltas na h-Alba fhathast a' moladh do dhaoine gun a bhith a dol a-null thairis ma ghabhas sin a sheachnadh.

Calmac

Thuirt ball nan Eilean Siar 'sa Phàrlamaid Albannaich a-rithist gum feum Cal Mac bàta eile fhaighinn air màl, ri linn nan trioblaidean a th'air a bhith a' leantainn 'sna seirbheisean aca. Bha Alasdair Allan a' bruidhinn agus a' chompanaidh air stad a chuir air luchd-siubhail bho bhith a' cuir seòlaidhean air dòigh air slighean Steòrnabhaigh, Bhàgh a' Chaisteil no Loch Baghasdail chun 8mh là den ath-mhìos. Thuirt Cal Mac gum b'fheudar dhaibh seo a dhèanamh seach gu bheil an Loch Seaforth fhathast briste, agus gu bheil sin ag adhbhrachadh lùghdachadh anns na h-àireamhan is urrainn dhaibh a bhi a' giùlain.

Eaglais na h-Alba

Dh'fhaodadh gun gluais Eaglais na h-Alba nas fhaisge an-diugh air a bhith a' ceadachadh pòsaidhean gèidh. Thèid aithisg mu choinneamh Àrd Sheanadh na h-Eaglaise - a' moladh leigeil le ministearan càraidean den aon ghnè a phòsadh ri chèile ma thogras iad.

BLM

Tha e air a thuigsinn gu bheil neach a tha na phàirt den iomairt Black Lives Matter ann an suidheachadh èiginneach anns an ospadal às dèidh mar a chaidh a lèon ann an ionnsaigh gunna ann an Lunnainn. Tha fear de charaidean Sasha Johnson air innse dhan a' BhBC gun deach a ghlacadh ann an sabaid eadar dà ghràisg ann a ceann a deas a' bhaile.

Taic airgead

Gheibh stèisean cumhachd a' Chlachain ann an Uibhist a Tuath maoineachadh de £2m, bho stòras sònraichte luach £48m. Dh' innis Riaghaladair na cumhachd, Ofgem, gun tèid an t-airgead a roinn am measg 23 pròiseactan. 'S iad pròiseactan cumhachd a tha ag amas air net zero, agus air dòighean ùra airson a bhith a' cruthachadh dealain, a gheibh an t-airgead.

Teine

Tha Poilis ann an Obar Dheathain a' sireadh fianaisichean às dèidh mar a chaidh teine a chuir ri ceitheir charbadan anns a' bhaile. Thuirt oifigearan gun deach triùir fhireannach fhaicinn air Sràid Naomh Clement mu 02:00m agus iad a' dòrtadh peatrail air na càraichean. Cha deach duine a ghoirteachadh agus tha na poilis airson cluinntinn bho neach sam bith a chunnaic seo a' tachairt, air neo aig a bheil clag-dorais bhideo a dh'fhaodadh a bhith air an tachartas a chlàradh.