Thuirt luchd-taic an fhir-naidheachd, Roman Protasevich, a tha an greim ann am Belarus, gu bheil coltas dochainn air ann am bhideo anns an do dh'aidich e gun do phiobraich e iomairt an aghaidh an riaghaltais. Chaidh Mgr Protasevich a chur an greim nuair a thug Belarus air plèana le Ryanair laighe ann am Minsk a' bhòn-dè. Bhon uair sin chuir an t-Aonadh Eòrpach agus an Rìoghachd Aonaichte casg air plèanaichean à Belarus.

Bidh am fiosrachadh as ùire aig Nicola Sturgeon an-diugh air figearan Covid agus dragh ann fhathast mu àrdachadh ann am pàirtean de dh'Alba. 'S e Glaschu an aon sgìre a tha fhathast aig ìre a trì nan riaghailtean ach tha àireamh chùisean meadhanach mòr cuideachd ann an sgìrean eile mar Shiorrachd Chlach Mhanainn agus Taobh Sear Shiorrachd Rinn Friù. Tha dùil gum bruidhinn Ms Sturgeon cuideachd air an t-suidheachadh ann an Glaschu far nach tàinig faisg uimhir ris am biodh dùil air adhart gu banachdach air an deireadh-sheachdain.

Tha Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, a' coinneachadh ri Ministear na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, an-diugh a dheasbad trioblaid nan seirbhisean aiseig. Tha Caledonian Mac a' Bhriuthainn ag ràdh a-niste gur ann Diluain seo tighinn a tha dùil aca ris an Loch Seaforth air ais air an t-slighe eadar Steòrnabhagh agus Ulapul agus gun till an dèidh sin seirbheisean eile dha na clàran-ama àbhaisteach. Tha an Seaforth a' tòiseachadh air deuchainnean mara Dihaoine an dèidh einnsean a chàradh san doc.

Thuirt Àrd-Stiùiriche a' BhBC, Tim Davie, nach eil teagamh nach e mearachd a bh' ann am fear-naidheachd Martin Bashir fhastadh a-rithist ann an 2016. Tòisichidh rannsachadh air a' cho-dhùnadh sin an ath-sheachdain. Fhuair rannsachadh a' Mhorair Dyson, a chaidh fhoillseachadh an t-seachdain seo chaidh, gun do chleachd Mgr Bashir pàipearan fuadan airson agallamh fhaighinn leis a' Bhana-Phrionnsa Diana ann an 1995. Tha Mgr Bashir a' tighinn gu deireadh ùine obrach aig a' BhBC an dèidh innse gu bheil e a' fàgail a dhreuchd a dh'aithghearr.

Iosrael agus na Palastinianaich

Tha Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, Antony Blinken, aig toiseach turas a dh'Iosrael far am bheil e a' feuchainn ris an fhois-fhòirneart eadar Iosrael agus na Palastinianaich a neartachadh. Tha e a' coinneachadh ris a' Phrìomhaire Iosraelach, Benjamin Netanyahu, ann an Ierusalem agus an dèidh sin air a' Bhruaich an Iar ri Mahmoud Abbas, Ceann-suidhe nam Palastinianach.