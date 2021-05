Tha 50 bliadhna an-diugh fhèin bho dh'fhosgail leaghadair Inbhir Ghòrdain.

Bha dùil aig an àm gum maireadh e fad bhliadhnaichean agus gum biodh cosnaidhean ann do mhuinntir an àite fad ghinealaichean.

Cha b' ann mar sin a thachair ge-tà - dhùin e as dèidh deich bliadhna.

Tha an aithris seo aig Pàdraig MacAmhlaigh.