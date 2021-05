Tha luaidh ga dhèanamh air an Ollamh Coinneach MacFhionghain a bha gu mòr an sàs ann an rannsachadh a thaobh staid agus leasachadh na Gàidhlig.

Dh'eug e air an deireadh sheachdain aig aois ceithir fichead sa seachd.

Bha e air cliù a chosnadh dha fhèin ann an saoghal rannsachaidh cànain air feadh na Rìoghachd Aonaichte, anns an Roinn Eòrpa agus thall ann an Alba Nuadh. Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.