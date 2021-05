Dominic Cummings

Tha Dominc Cummings, seann chomhairliche Bhoris Johnson, a' freagairt cheistean an-dràsta aig comataidhean pàrlamaid mun dòigh san do làimshich an Riaghaltas èiginn a' Choròna-bhìorais. Tha Mgr Cummings, on dh'fhàg e Sràid Dhowning anns an t-Samhain an-uiridh, air a bhith a' sìor chàineadh an Riaghaltais. Na fhianais an-diugh dh'iarr e mathanas airson a phàirt fhèin ann am fàiligeadh an Riaghaltais, agus thuirt e nach tàinig ministearan, oifigich no luchd-comhairleachaidh faisg air an ìre ris am biodh dùil aig a' mhòr-shluagh ann an èiginn nàiseanta. Thuirt an Riaghaltas mus do thòisich an èisteachd gun tug iad prìomhachas tron phandemic do shàbhaladh beatha agus cosnaidhean agus bith-beò dhaoine a ghlèidheadh.

Riaghaltas na h-Alba

Cuiridh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, planaichean an Riaghaltais aice an cèill ann an aithris aig Holyrood an-diugh. Tha làn-dùil gun toir i prìomhachas do dh'ath-nuadhachadh an dèidh Chovid, aig a' cheart àm 's a tha na Leas-Phrìomh Mhinistear John Swinney a' bruidhinn ris na pàrtaidhean eile mu thogail às ùr às dèidh a' Phandemic.

Na h-Aiseagan

Togaidh ball nan Eilean Siar, Alasdair Allan aig an SNP, ceist ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh mun dòigh sa bheil Riaghaltas na h-Alba a' dèiligeadh ri trioblaid nan seirbheisean aiseig. Tha Mgr Allan am measg na choinnich an-dè ri Ministear na Còmhdhail, agus thuirt e an dèidh na coinneimh sin nach ann air Caledonian Mac a' Bhriuthainn ach air an Riaghaltas a tha dleastanas na trioblaidean sin a leasachadh.

Belarus

Chuir an Ceann-Suidhe ann am Belarus, Alexandr Lukashenko, dìon air a' cho-dhùnadh fon tàinig air plèana le Ryanair laighe ann am Minsk air an deireadh-sheachdain. Thuirt e gun robh cunnart ann bho bhoma, agus gun do chùm esan ris an lagh eadar-nàiseanta. Bha am fear-naidheachd Roman Protasevich, a tha a' càineadh riaghaltas Mhgr Lukashenko, air a' phlèana, agus esan air a bhith an grèim ann am Minsk on uair sin.

Marks and Spencer

Thuirt Marks and Spencer gur e am pandemic as coireach ris a' chall mhòr nam prothaidean bliadhnail. Bha a' bhuaidh as miosa air roinn an aodaich aca. Thuirt M&S gu bheil iad fhathast an dùil 30 bùth eile a dhùnadh air an ath dheich bliadhna.