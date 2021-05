Iarrtas 'son aonta-airgid nas fhaide do chomhairlean

Bu chòir aontaidhean nas fhaide a' ruighinn a thaobh airgid airson ùghdarrasan ionadail na h-Alba, a rèir aithisg ùir, gus leigeal leotha na seirbheisean 's riatanaiche a' chumail a dol.

Rinn Coimisean nan Cunntasan sgrùdadh air mar a dhèilig comhairlean na dùthcha ri staing a' choronabhìorais agus chaidh moladh a dhèanamh air mar a chuir iad dòighean obrach ùra an sàs gus seirbheisean a chumail a' dol.

Sheall an aithisg cuideachd ge-tà gur iad an fheadhainn as so-leònta san dùthaich as motha a dh'fhuiling.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.