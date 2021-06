Riaghailtean Covid

Innsidh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, an-diugh am bi an ath-ìre de thogail riaghailtean a' ghlasaidh a' dol air adhart an ath-sheachdain. 'S e plana an riaghaltais gum bi sgìrean a th' ann an ìre a dhà a' gluasad gu ìre a h-aon Diluain. Ach bha rabhadh aig Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, roimhe seo gum faodadh maill a bhith ann an sgìrean far a bheil cùisean Covid ag èirigh gu luath.

Comhairle mu Chovid

Thuirt fear a bha na àrd-oifigeach saidheantifigeach dhan riaghaltas gu bheil an Rìoghachd Aonaichte aig ìre chunnartach san t-strì an aghaidh a' choròna-bhìorais. Thuirt an t-Ollamh Sir Mark Walport gu bheil an strèana ùr Innseanach a' sgapadh agus ged nach eil sin a' cur gu mòr ris na h-àireamahan anns na h-ospadail gur e suidheachadh fìor chugallach a th' ann.

Leigheas ginideach

Tha leanabh còig mìosan de dh'aois air fear den chiad fheadhainn a fhuair leigheas ginideach ùr air an NHS. Fhuair Arthur Morgan an leigheas airson an tinneis Spinal Muscular Atrophy aig Ospadal Chloinne Evelina ann an Lunnainn an t-seachdain seo chaidh. Aig faisg air dà mhillean not, tha e air leigheas cho daor 's a th' ann.

Poilis

Thuirt Poileas Alba gun toireadh camarathan bodhaige dhan na h-oifigearan aca fianais nas fheàrr dhan na cùirtean agus nach bi uimhir de dh'ionnsaighean ann air poilis. Tha am moladh a' dol a-mach gu co-chomhairle phoblach agus chuireadh e Alba air an aon sheasamh ri Sasainn agus a' Chuimrigh far am bheil oifigearan a' cleachdadh nan camarathan gu cumanta.

Taighean

Thàinig fàs 10.9% air prìs thaighean ann am Breatainn sa Chèitean an coimeas ris an aon àm an-uiridh a-rèir nam figearan bhon bhuidhinn Nationwide. Sin an t-ardachadh bliadhnail as motha ann am faisg air seachd bliadhna.