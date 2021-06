Cobhair

Dh'fhaodadh gun caill am Prìomhaire bhòt sna Cumantan an-diugh air gearraidhean ri cobhair do dhùthchannan bochda. Tha còrr air 30 ball Tòraidheach ag iarraidh air an Riaghaltas gealltainn às ùr ri 0.7% de theachd-a-steach na dùthcha a chosg air leasachadh eadar-nàiseanta, seach 0.5%. Thuirt an Riaghaltas gu bheil an lùghdachadh riatanach air sgàth buaidh a' Phandemic air an eaconomaidh, agus gun till an ìre gu 0.7% nuair a cheadaicheas suidheachadh ionmhais na dùthcha.

Na h-Aiseagan

Sgrìobh ceannard Chomhairle nan Eilean Siar gu Boris Johnson ag iarraidh air a dhol an sàs ann an staing nam bàtaichean-aiseig an Alba. Thuirt Ruairidh MacAoidh san litir chun a' Phrìomhaire gu bheil iad air an sàrachadh nach eil fuasgladh aig Riaghaltas na h-Alba. Tha e a' moladh gun coimhead Sir Peadar Hendry air an t-suidheachadh mar phàirt den ath-sgrùdadh aige air ceanglaichean còmhdhail do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

Na h-Euros

Nochd iarrtasan gun tèid beachdachadh às ùr air planaichean airson sgìre a chomharrachadh do luchd-leantainn a' bhuill-choise airson na h-Euros ann an Glaschu. Tha dùil gum bi 6,000 luchd-leantainn an làthair aig an làraich ann an Glasgow Green gach là den fharpais, a mhaireas mìos. Tha dragh ann gun cuir e ri sgapadh a' Choròna-bhìorais gu h-àraidh leis a' ghnè Delta a' fàs nas bitheanta. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair gu dlùth le luchd-stiùiridh agus gun tèid co-dhùnadh a dhèanamh an t-seachdain seo.

Alzheimer's

Thuirt an carthannas Alzheimer's Research UK gur e tachartas eachdraidheil a bhios ann ma thèid leigheas ùr dhan tinneas a cheadachadh sna Stàitean Aonaichte an-diugh. Bidh Aducanumab ag amas air amaloid, pròtain a bhios ag atharrachadh ann an eanchainn dhaoine le Alzheimer's. Thuirt Alzheimer's Research UK gum faodadh gun toir e eadar bliadhna is bliadhna gu leth mus tèid an droga a cheadachadh 'son a chleachdadh san NHS ann am Breatainn.

Banachdach

Tòisichidh na feachdan armaichte a' cuideachadh a' toirt seachad banachdach a' Choròna-bhìorais ann an Alba an t-seachdain seo. Dh'iarr na bùird-slàinte ann an Lodainn agus Siorrachd Lannraig taic a bharrachd airson an dàrna dòs a thoirt seachad, agus a' chiad dòs a thoirt dhan fheadhainn as òige.