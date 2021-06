Tha an t-àm ann sgoiltean Gàidhlig fa leth a stèidheachadh sna h-Eileanan Siar airson an cànan a ghlèidheadh anns na sgìrean far a bheil i fhathast ga bruidhinn.

Sin iarrtas a nochd grunn dhaoine aig coinneimh air-loidhne oidhche Luain le Bòrd na Gàidhlig, a tha an-dràsta a' cumail sreath choinneamhan a' sireadh bheachdan air plana nàiseanta ùr na Gàidhlig.

Seo Alasdair MacLeòid.