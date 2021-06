G7

Tha ceannardan an t-saoghail air a bhith a' cruinneachadh anns a' Chòrn airson àrd-choinneamh an G7. Tha Seansalair na Gearmailt, Angela Merkel, agus Prìomhaire na h-Eadailt, Mario Draghi, dìreach air ruighinn. Tha dùil gun tig aonta billean dòs de bhanachdaich Covid a thoirt seachad do dhùthchannan bochda an t-saoghail.

Euros

Tha farpais Euro 2020 a' tòiseachadh anns an Ròimh an-diugh fhathast. Tha Alba a' cluiche a' chiad gheama aca-san Diluain nuair a chluicheas iad Poblachd na Seic aig Hampden. Bidh luchd-leantainn a' cruinneachadh aig fanzones aig Glasgow Green - tha mòran air a bhith a' càineadh nam planaichean seo air sàilleabh suidheachadh a' phandemic. Tha an stiùiriche clionaigeach nàiseanta, an t-Ollamh Jason Leitch, ag ràdh gun tèid sùil gheur a chumail air cùisean.

Banachdach

Tha feadhainn anns an Eilean Sgitheanach a' cumail a-mach gun deach innse dhaibh gun robh aca ri dhol a Ghlaschu airson banachdach fhaighinn. Tha cuid a bha a' fuireach còmhla ri daoine a bha gan cumail fhèin fa leth tron phandemic air dragh a thogail nach d' fhuair iad a' chiad dòs dhith fhathast. Tha mìos bho dh'iarr an Riaghaltas orra-san a tha a' fuireach còmhla ri daoine a th' anns an t-suidheachadh seo a dhol airson banachdaich.

Leanabh

Tha nighean bheag aois bliadhna gu leth air bàsachadh nuair a thuit i ann an lòn ann an gàrradh san Eaglais Bhric. Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn gu Dollar Avenue ann an sgìre Bainsford goirid às dèidh sia uairean a-raoir. Chaidh an nighean a thoirt dhan opadal, ach chaochail i goirid an dèidh sin. Tha Poilis Alba ag ràdh gu bheil iad a' rannsachadh na cùise.

Harry Dunn

Thuirt màthair Harry Dunn - an deugaire a chaidh a mharbhadh ann an tubaist ann an Siorrachd Northampton ann an 2019 - gun robh e a' ciallachadh tòrr gun do thog Boris Johnson a' chùis leis a' Cheann suidhe Biden an-dè. Tha an teaghlach aig Harry Dunn airson 's gun tig boireannach Ameireaganach a Bhreatainn airson cùis-lagha mun chùis. Dh' fhalbh i an dèidh na tubaist agus i ag ràdh nach b' urrainn dhi a bhith air a cur fo chasaid air sgàth cead dioplomasach. Bha ise a' dràibheadh càr a bhuail anns an deugaire.

Pian

Tha NHS na Gàidhealtachd air iarraidh air euslaintich an leisgeul a ghabhail an dèidh dha nochdadh gur iad an dàrna sgìre as miosa ann an Alba airson a bhith a' dèiligeadh le daoine air a bheil pian mhaireannach. Sheall àireamhan ùra gun robh faisg air 40 duine air a bhith a' feitheamh còrr is bliadhna aison eòlaiche fhaicinn.