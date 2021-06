Thuirt Sràid Downing gun tàinig an Rìoghachd Aonaichte agus Astràilia gu aonta anns an fharsaingeachd mu mhalairt eadar an dà dhuthaich. Sin a’ chiad aonta den t-seòrsa bho thàinig Brexit gu buil. Tha sin a' ciallachadh gum bi e nas saoire do Bhreatainn stuth mar chàraichean agus uisge-beatha a' reic ri Astràilia ach tha dragh ann mu bhuaidh feòil-chaorach agus feòil-mhairt shaor às Astràilia air gnìomhachas an àiteachais ann am Breatainn.

Tha an Ceann-suidhe Biden a' coinneachadh ri ceannardan an Aonaidh Eòrpaich an-diugh agus coltas ann gu bheil an dà thaobh nas fhaisge air còrdadh an dèidh eas-aonta mu mhalairt. Tha aithrisean ann gun gluais iad gu fuasgladh dhan aimhreit mu thaic subsadaidh do ghnìomhachas togail nam plèanaichean agus cur às dhan t-seòrsa taraif a chuir an Ceann-suidhe Trump air stàlainn agus aluminium.

Bheir Nicola Sturgeon fiosrachadh do Phàrlamaid Holyrood feasgar air bacaidhean covid na h-Alba an dèidh dearbhadh an-dè gu bheil leudachadh fad mìos orra sin ann an Sasainn. Tha dragh ann mu ghnè Delta den bhìoras agus sgrùdadh nàiseanta ag ràdh gu bheil cunnart ann gun cuir e a dhà uimhir dhan ospadal 's a tha strean Alpha, sin strean Khent. Tha e coltach cuideachd nach eil na banachdaichean a th’ ann an-dràsda cho èifeachachadh an aghaidh strean Delta.

Tha an cathrannas, Cancer Research UK, ag iarraidh air daoine a dhol dhan dotair aca ma tha coltas sam bith gum faodadh aillse a bhith orra. Tha NHS na h-Alba ag ràdh le buaidh a’ phandemic gu bheil an àireamh a thòisich leigheas 'son aillse an-uiridh cha mhòor ceithear mìle nas lugha na bh' ann an 2019.

Thàinig àrdachadh beag air àireamh cion cosnaidh na h-Alba air na trì miosan eadar an Gearran agus an Giblean. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun robh àrdachadh 0.1 % ann an Alba gu 4.2% ged a tha sin fhathast nas lugha na ìre na Rìoghachd Aonaichte gu lèir aig 4.7%.

Trèanaichean-oidhche

Tha stailc fad 11 là a' tòiseachadh an-diugh a bheir buaidh air treanaichean na h-oidhche eadar Alba agus Sasainn. Tha an t-aonadh RMT a' gearan mu phàigheadh an luchd-obrach an dèidh dhan chompanaidh a tha a' ruith na seirbheis, Serco, innse nach biodh àrdachadh ann dhaibh.