Riaghaltas a' dol às àicheadh call de £25m

Chaidh Riaghaltas na h-Alba gu daingeann às àicheadh gun do chaill iad £25m le a bhith a' cur Gàrradh Shoitichean MhicFhearghais dhan roinn phoblaich.

Fhreagair Rùnaire an Ionmhais 's na h-Eaconamaidh, Cèit Fhoirbeis, ceistean mun ghnothach sa phàrlamaid feasgar ann an deasbad rudeigin sradagach.

Chaidh aithris aig deireadh na seachdain gun tug an riaghaltas air a' ghàradh a dhol dhan roinn phòblaich agus gun do chaill an riaghaltas £25m ri linn.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.