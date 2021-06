Riaghailtean Covid

Tha òstairean agus gnìomhachasan aoigheachd a' toirt rabhadh gu bheil samhradh caillte eile air thoiseach agus dàil eile gu bhith ann a bhith a' lagachadh riaghailtean a' Choròna-bhìorais. Thuirt am Prìomh Mhinistear an-dè gun robh a h-uile coltas gun deadh dàil de thrì seachdainnean a chur ann a bhith a' gluasad a h-uile sgìre ann an Alba gu Ìre 0. Bhiodh seo a' ciallachadh gum biodh taighean-seinnse, cafaidhean, taighean-bidhe agus taighean-òsta air an cuingealachadh gu meadhan na h-ath mhìos. Thuirt Nicola Sturgeon ri buill Holyrood gum biodh an dàil a' ciallachadh gum faigheadh barrachd dhaoine banachdach.

Sasainn

Tha dùil gun tèid innse do dhaoine a tha ag obair còmhla ri seann daoine ann an Sasainn gum faodadh iad an obair aca a chall mura bi iad deònach banachdach fhaighinn. Thathar a' tuigsinn gun tig dearbhadh air seo anns na beagan làithean a th' air thoiseach. Thuirt Ivan McKee, ministear gnothachais, malairt is turasachd nach eil planaichean ann an aon rud a chur an sàs ann an Alba - ach gum biodh eòlaichean clionaigeach an seo a' cumail sùil gheur air suidheachadh Shasainn.

Trioblaidean Ithe Òganach

Tha rabhadh air tighinn gu bheil an àireamh chloinne agus òganach aig a bheil trioblaidean ithe air àrdachadh cho mòr tron a' Ghlasadh agus gu bheil suidheachadh èiginneach ann a-nise. Tha Colaiste Rìoghail nan Lighichean-Inntinn ann an Alba ag ràdh gu bheil àireamhan a' sealltainn gu bheil na tha a' fulang an leithid air àrdachadh a thrì uimhir anns na bliadhnaichean mu dheireadh. Tha buill ag ràdh gu bheil coinneamhan air loidhne, cion luchd-obrach, cion sheirbheisean taice agus gainnead sheirbheisean sa choimhearsnachd uile air cur ris an trioblaid. Tha an Riaghaltas Albannach ag ràdh gu bheil iad an dùil piseach a thoirt air seirbheisean.

Atharrachadh na Gnàth-shìde

Tha luchd-comhairleachaidh neo-eisimileach a' cumail a-mach nach eil an Riaghaltas a' cur suim gu leòr ann am buaidh Atharrachadh na Gnàth-Aimsire. Tha Comataidh Atharrachadh na Gnàth-Aimsire aig Westminster ag ràdh gu bheil obair ullachaidh na Rìoghachd Aonaichte air a bhith ro shlaodach ann a bhith a' dèiligeadh ris na cunnartan.

Oifis a' Chrùin

Tha Nicola Sturgeon air gluasad a chur air adhart aig Holyrood airson Morair Tagraidh ùr do dh'Alba. 'S i Dorothy Bain QC an tagraiche a bu toil leis a' Phrìomh Mhinistear fhastadh. Chaidh Ruth Charteris QC ainmeachadh mar àrd-neach-lagha a' Chrùin an seo. Seo a' chiad uair a chaidh boireannaich fhastadh anns an dà dhreuchd às àirde taobh a-staigh Oifis a' Chrùin