Tha e coltach gu robh, aig aon àm, àite gu math cudromach aig bàtaichean ChalMac ann am planaichean na Rìoghachd Aonaichte aig àm a' Chogaidh Fhuair.

Bha trì de na soithichean aca air an uidheamachadh airson 's gun gabhadh an cleachdadh mar nàdar de bhuncairean nan rachadh ionnsaigh niùclasach a thoirt air an dùthaich.

Tha Calum MacLeòid air a bhith a' rannsachadh.