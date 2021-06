Manchester

Foillsichidh rannsachadh poblach air ionnsaigh Arena Mhanchester a' chiad aithisg aca feasgar an-diugh, air tèarainteachd aig an làraich. Chaill 22 dhuine am beatha, agus chaidh na ceudan a leòn nuair a spreadh Salman Abedi boma na bhaga eadar dorsan an arena agus na talla bho chionn ceithir bliadhna. Thèid dà aithisg eile fhoillseachadh cuideachd air a' chùis.

Taraifean

Thèid cur às do tharaifean air an stuth a tha taighean-staile agus muillnean cashmere ann an Alba a' reic ris na Stàitean Aonaichte. Tha seo an dèidh aonta eadar àrd-bharganaiche malairt nan Stàitean Aonaichte agus Rùnaire Malairt Bhreatainn, Liz Truss. Chaidh na cìsean a chur an sàs air sgàth shubsadaidhean do luchd-togail itealan, leis nach robh na Stàitean Aonaichte air an dòigh.

Covid ann an Sasainn

Tha rannsachadh bho Cholaiste na h-Ìmpearachd ann an Lunnainn ag ràdh gur ann mar a sgap Srèana Delta den Choròna-bhìoras a dh'èirich cùisean de Chovid ann an Sasainn cho mòr thar a' chola-deug chun an 7mh là den mhìos seo. Thathar a' tomhais gu bheil na h-àireamhan a' dùblachadh an ìre mhath gach 11mh là, 's tha pàirt mhòr, tha na h-eòlaichean ag ràdh, aige seo ris na tha de dhaoine òga a' fulang le Covid-19.

PPE

Tha aithisg air co-dhùnadh gun robh stocan de dh'uidheamachd agus de dh'aodach dìon cho ìosal ann an Alba 's nach maireadh e fiù 's là a bharrachd aig ìre thràth den Phandemic. Tha an aithisg bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba a' coimhead air mar a làimhsich an Riaghaltas agus an t-Seirbheis Slàinte uidheamachd PPE. Thuirt an Riaghaltas nach robh Alba idir air ruith a-mach às na stuthan ge-tà.

Taic-airgid

Faodaidh gnìomhachasan agus buidhnean coimhearsnachd a tha stèidhichte air feadh nan eilean tagradh a dhèanamh airson tabhartasan suas ri £150,000 tro Mhaoin Choimhearsnachdan nan Eilean. Tha seo airson phròiseactan a tha ag amas air taic a thoirt do dh'eaconomaidhean eileanach seasmhach, agus obrachadh a dh'ionnsaigh Neoni Lom. Gheibhear £2m de mhaoineachadh bho Riaghaltas na h-Alba, a tha a' tighinn bhon t-suim de £9.5m a chaidh a ghealltainn do Phrògram nan Eilean airson 2021/2022.

Christian Eriksen

Thèid inneal airson a chridhe a chur gu dol a-rithist a chur ann am bodhaig Christian Eriksen an cluicheadair ball-coise às an Danmhairg a thuit gu làr aig geama Euro 2020 oidhche Shathairne. Faodaidh an uidheamachd cridhe duine a chur gu dol a-rithist ma stadas e gu nàdarrach.

Sìona

Tha Sìona air triùir speuradairean a chur a dh'ionnsaigh an stèisein fanais aca. Cuiridh an triùir fhireannach seachad trì mìosan air bòrd an Tianhe, còrr air 200 mìle os cionn na talamhainn. 'S e seo an iomairt as fhaide a chuir na Sìonaich air dòigh riamh ann am fànas.