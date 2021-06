Cluichidh Alba Sasainn a-nochd ann am farpais Euro 2020. Chan eil an dà sgioba air coinneachadh ann am prìomh fharpais bho 1996. Bidh mu 22,000 neach-leantainn aig Wembley airson a' gheama mhòr. Tha na mìltean eile den Arm Thartan air siubhal a Lunnainn a dh'aindeoin chomhairlean nach bu chòir do dhuine a dhol sìos an sin mura h-eile ticead airson a' gheama.

Shoirbhich le na Lib-Deamaich ann am fo-thaghadh a' toirt seat ann an Siorrachd Bhuckingham bho na Tòraidhean a th' air a bhith aca cha mhòr 50 bliadhna. Bhuannaich Sarah Green Chesham is Amersham le beagan a bharrachd air 8,000 bhòt. Thuirt an Riaghaltas gur e briseadh-dùil a bh' ann. Thuirt ceannard nan Lib-Deamach Sir Ed Davey gur e crith-thalmhainn a bh' ann do phoileataigs Bhreatainn.

Chaochail neach an dèidh mar a bhuail carbad annta air an M8 ann an Lodainn an Iar an-raoir. Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm chun an M8 a' dol chun an ear aig Whitburn mu 00:20m.

Tha an DUP a' sireadh ceannaird ùir, dìreach trì seachdainnean an dèidh do dh'Edwin Poots a bhith air a chur ann an dreuchd. Chuir esan ceannas a' phàrtaidh bhuaithe an-raoir, an dèidh mar a chaill e taic airson aonta a rinn e le Sinn Fèin gus an tagraiche a b' fheàrr leis, Paul Givan, a chur an dreuchd a' Phrìomh Mhinisteir do dh'Èirinn a Tuath. Chaidh aonta a ruighinn le Sinn Féin a thaobh Achd Gaeilge a chur an sàs, airson taic nan Nàiseantach fhaighinn, ach chan eil mòr-chuid de bhuill an DUP idir a' gabhail ris an sin.

Thèid iarraidh air comhairlichean sgìre na Gàidhealtachd taic a chur ri plana obair-leasachaidh luach còrr air £50m a dhèanamh air còig sgoiltean san sgìre. Dheadh an t-airgead a chosg air Acadamaidh Chùil Lodair, far a bheil cus sgoilearan a rèir an togalaich. Dheadh Bun-sgoil na Pàirce ann an Inbhir Ghòrdain air an do rinn dà theine milleadh a thogail a-rithist agus dheadh obair-ùrachaidh a dhèanamh air Sgoil Naomh Chliamainn ann an Inbhir Pheofharain do chloinn le feumalachdan sònraichte. Dheadh cuideachd obair a dhèanamh air làraichean nam bun-sgoiltean anns a' Mhanachainn agus ann an Dùn Bheagain agus beachd ann gum feumar sgoiltean gu tur ùr a thogail.