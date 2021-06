Tsunami sgriosail

An cuala sibh a-riamh mun tsunami a rinn sgrios agus cruth-atharrachadh air Alba? Mur a cuala, chan eil sin na iognadh - tha còrr is ochd mìle bliadhna bho thachair e. Ach tha sgoilearan a' sgrùdadh agus a' lorg fianais air buaidh an Storegga Tsunami air feadh chostaichean na dùthcha. Tha beachd san Eilean Sgitheanach gur i an tsunami a dh'fhàg sreath chlachan mòra air a' chosta an Stafainn. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid …