Reachdas a' Choròna-bhìorais

Aontaichidh buill-phàrlamaid feasgar ri reachdas èiginneach a leudaicheas na cumhachdan Coròna-bhìorais aig Riaghaltas na h-Alba airson sia mìosan eile. Am measg eile, tha an reachdas a bhios a' ruith gu deireadh a' Ghearrain, a' ceadachadh èistidhean cùirteach tro cheangalan bhideo, agus bheir e dìon sia mìosan air màladairean bho a bhith a' call an dachaighean. Tha am pàrtaidh Tòraidheach air an Riaghaltas a chàineadh 's iad ag ràdh gu bheil cus cabhaig air ministearan am bile a phutadh tron Phàrlamaid. An-dè, chaidh cha mhòr 3,000 cùis ùr de Chovid-19 a chlàradh an Alba.

Foillsichidh an Riaghaltas ann an Westminster feasgar a bheil iad a' dol a dh'atharrachadh an liosta de dhùthchannan dham faod daoine ann an Sasainn a bhith a' siubhal. Tha gnìomhachasan turasachd a' cur cuideim air ministearan an àireamh de dhùthchanan air an Liosta Uaine a leudachadh, agus iad cuideachd ag ràdh nach bu chòir a bhith a' toirt air daoine a th' air dà dhòs den bhanachdaich fhaighinn a bhith a' dol ann an cuarantain nuair a thilleas iad bho thall thairis. Gu ruige seo tha na riaghaltasan ann an Dùn Èideann, Cardiff agus Béal Feirste air a bhith a' leantainn mholaidhean Westminster.

Tha luchd-rannsachaidh a tha a' sgrùdadh buaidh a' Choròna-bhìorais san ùine fhada den bheachd gu bheil e gu bhith na dhùbhlan mòr dhan NHS san ùine a tha romhainn. Tha àireamhan bho rannsachadh Cholaiste na h-Ìmpeireachd ann an Lunnainn a' sealltainn gu bheil timcheall air 2,000,000 inbheach ann an Sasainn a' fulang le 'Covid Maireannach'. Tha iad ag ràdh gu bheil e gu h-àraid bitheanta ann am boireannaich, feadhainn a tha a' smocadh agus daoine a tha a' fuireach ann an sgìrean bochda.

Tha luchd-teasairginn ann am Florida a' feuchainn ri cobhair a dhèanamh air feadhainn a chaidh a ghlacadh às dèidh do thogalach flataichean tuiteam gu talamh ann am Miami. Chan eil e soilleir cò mheud a bha san togalach dusan ùrlar de dh'àirde nuair a thachair an tubaist tràth an-diugh sa mhadainn. A rèir aithrisean às na Stàitean Aonaichte, bha còrr is 100 flat fa leth san togalach - a chaidh a thogail sna h-ochdadan.

Thuirt comhairlichean neo-eisimeileach Uibhist is Bharraigh gur e briseadh-dùil a th' ann nach bi buill-phàrlamaid a tha a' riochdachadh choimhearsnachdan a tha a' fulang ri linn nan trioblaidean air aiseagan ChalMac air a' chomataidh a bhios a' sgrùdadh an t-suidheachaidh. A rèir a' Chomh. Ùisdean Robasdan, cha bhi tuigse dhòigheil aig ballrachd Comataidh Chumhachd, Còmhdhail agus Net Zero na Pàrlamaid Albannaich air na duilgheadasan aca. Tha na comhairlichean ag ràdh gun cùm iad orra a' gearain gus am faigh a' chomataidh riochdaire a tha stèidhichte sna h-Eileanan air neo air a' Ghàidhealtachd.