Matt Hancock

Tha Matt Hancock fhathast fo uallach às dèidh dha a dhreuchd mar Rùnaire Slàinte fhàgail ri linn càirdeas le tè a bha ag obair dha. Chaidh an dithis a chlàradh air camara a' pògadh càch a chèile a' briseadh riaghailtean astarachaidh shòisealta. Tha ceistean gan togail mu ciamar a chaidh Gina Coladangelo fhastadh, agus a' chòir a th' aig Matt Hancock air airgead deireadh-obrach. Tha na Làbaraich cuideachd ag iarraidh rannsachaidh, agus iad a' cur às leth Mhgr Hancock gun do chleachd e puist-dealain phrìobhaideach airson obair riaghaltais a dhèanamh.

Sajid Javid

Bheir Rùnaire ùr na Slàinte, Sajid Javid, òraid seachad ann an Taigh nan Cumantan an-diugh mun dàta as ùire mun àireamh de chùisean Covid agus buaidh sin air seirbheis na slàinte. Tha dùil ri naidheachd mu a bheil na bacaidhean a tha fhathast an sàs ann an Sasainn gu bhith air an togail air an 19mh là den Iuchar.

Bainnsean

Tha gnìomhachas bhainnsean na h-Alba a' cur ìmpidh air a' Phrìomh Mhinistear bacaidhean Covid a lagachadh nas tràithe na an là a chuir i roimhpe. Tha ceòl beò a-nis ceadaichte, agus chan fheum còmhdach aghaidh a bhith air daoine a tha a' coiseachd sìos an trannsa le bean na bainnse tuilleadh. Tha dùil ri lagachadh sna riaghailtean air an 19mh là den Iuchar, ach tha Caidreachas Bhainnsean na h-Alba airson 's gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air a' cheann-là sin.

Portugal

Feumaidh luchd-tadhail às an Rìoghachd Aonaichte a tha a' dol a Phortugal a dhol ann an cuarantain airson cola-deug. Cha bhi aig daoine as urrainn dearbhadh gun d' fhuair iad an dàrna banachdach bho chionn còrr agus cola-deug iad fhèin a chumail air leth.

Comraich

Thuirt buidheann fhògarrach nan Dùthchannan Aonaichte gu bheil dragh orra mu aithrisean gur dòcha gun cuir Breatainn luchd-siridh comraich thall-thairis fhad 's a tha na tagraidhean aca a' dol tron t-siostam. Tha am pàipear-naidheachd an Times ag aithris gu bheil an Rìoghachd Aonaichte ann an còmhraidhean leis an Danmhairg mu ionad a bhith eatorra ann an Rwanda. Thuirt Oifis na Dùthcha gun tèid coimhead ris a h-uile roghainn airson in-imrich mì-laghail a lùghdachadh.

Ath Tharracail

Tha Bun-sgoil Ath Tharracail ann an Àird nam Murchan a' sireadh thidsearan Gàidhlig ùra. Tha triùir a' falbh an-dràsta le dithis dhiubh a' dol air fòrladh màthaireil agus neach eile a' fàgail. Chan eil ach aon tidsear Gàidhlig air fhàgail aig an sgoil. Tha a' mhòr-chuid den chloinn anns an sgoil a' dol tro fhoghlam Ghàidhlig. Chaidh an obair a shanasachd roimhe ach cha d' fhuairear nach freagarrach air a son.