Aillse

Chaidh aillse a dhearbhadh agus an uair sin leigheas a thoirt do 4,500 nas lugha de dh'euslaintich anns a' chiad bhliadhna den Phandemic an taca ris a' bhliadhna ron sin. Tha figearan a chaidh fhoillseachadh le Slàinte Phoblach na h-Alba a' sealltainn gun deach leigheas a thoirt do bheagan a bharrachd air 21,500 euslainteach eadar an Giblean an-uiridh agus am Màrt am-bliadhna. Sin an coimeas ri faisg air 26,000 ron sin. Anns a' chairteal mu dhiereadh cha do choilean a' chuid as motha de bhùird slàinte an targaid gus leigheas a thoirt do 95% de dh'euslaintich taobh a-staigh 62 là. Bha aig 600 euslainteach feitheamh nas fhaide.

Covid

Dh'fhaodadh gu bheil gnothach aig an àrdachadh ann an cùisean Covid ri luchd-leantainn a' bhuill-coise a bhith a' coimhead farpais na h-Euros am broinn thogalaichean, a rèir Rùnaire na Slàinte, Humzah Yousaf. Thuirt Mgr Yousaf gun robh ceangal ga dhèanamh cuideachd le busaichean a bha a' toirt luchd-leantainn gu Lunnainn a choimhead Alba. Ann an aon bhus chaidh 20 cùis a dhearbhadh. An-dè, chaidh 3,282 cùis a chlàradh ann an Alba - an àireamh as àirde bho thòisich am Pandemic. Thuirt Mgr Yousaf nach robhar a' beachdachadh air tuilleadh bhacaidhean a chur an sàs.

MV Pentalina

Tha Pentland Ferries air tarraing a-mach à còmhraidhean le CalMac mu bhith a' cur a' bhàt'-aiseig am Pentalina air na slighean aca air a' chosta an iar. Rinn CalMac sgrùdadh bho chionn ghoirid faic dè na slighean a b' urrainn dhi a fhrithealadh, agus trioblaidean air a bhith aca le cuid de na bàtaichean aca fhèin air an lìonra. Thuirt Pentland Ferries gun robh iad air a bhith a' coimhead air adhart rii bhith ag obair còmhla ri CalMac agus gun robh na còmhraidhean a bha air a bhith aca leotha gu math feumail, ach gun robh dragh orra gun nochdadh duilgheadasan air nach biodh smachd aca tron chùmhnant a dh'fhaodadh cron a dhèanamh orra gu coimearsalta. Thuirt CalMac gun robh an naidheachd na briseadh dùil.

Eucoir Ghràin

Dh'fhoillsich buidheann thar-phàrtaidh de Bhuill-Phàrlamaid Albannach sreath mholaidhean gus dèiligeadh ri gràin an aghaidh Mhuslamach ann an Alba. Seo an dèidh dhaibh aithisg fhoillseachadh a bha a' dèanamh a-mach gun robh ceathrar às gach còignear de Mhuslamaich an Alba air gràin fhulang nan aghaidh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun dèan iad sgrùdadh mionaideach air molaidhean an rannsachaidh, agus iad 'son a bhith a' strì an aghaidh eucoir ghràin.