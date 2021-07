Sgeama Fòrlaidh

Thathas a' tòiseachadh an-diugh, 16 mìosan an dèidh a stèidheachadh, air cur às, mean air mhean, do sgeama fòrlaidh Covid Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte - ged a tha luchd-gnothaich ag ràdh gum feumar a cumail a' dol. 'S ann air luchd-fastaidh a-niste a tha dleastanas airson 10% de phàigheadh àbhaisteach an luchd-obrach a th' air fòrladh, agus thèid an t-suim sin suas ceum air cheum gus an sguir an taic gu lèir aig deireadh na Sultaine. Tha Rùnaire Ionmhais na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, ag ràdh gum feumar an sgeama a leudachadh dha na roinnean as motha air am bi feum air taic airson ùine fhathast.

Deuchainn is Dìon

Thuirt Stiùiriche Clionaigeach Nàiseanta na h-Alba gu bheil an siostam dìon Test and Protect a' seasamh gu math ris a' bharrachd cuideim le àrdachadh ann an cùisean Covid. Sheall figearan an là an-dè àrdachadh de 3,887 cùis ùr ann an Alba sna 24 uairean ron sin. Thuirt an Stiùiriche Clionaigeach, an t-Oll. Jason Leitch, gur e an cunnart as motha a-niste nach bi daoine a' faighinn fios bhon t-siostam air a' char as tràithe.

Tuathanachas Bhradan

Tha dragh air tuathanaich an àrach-èisg gun dèan aonta sam bith eadar Riaghaltas Albannach an SNP 's am Pàrtaidh Uaine cron air a' ghnìomhachas aca. Tha dragh air ceannardan gum bi call-cosnaidh ann, an dèidh do cho-cheannard nan Uaineach, Lorna Slater, a bhith ag ràdh gum feum iad mòran a bharrachd a dhèanamh mu ghlèidheadh na h-àrainneachd. Tha na còmhraidhean a' dol air adhart fhathast eadar an SNP agus na h-Uainich.

Nissan

Dh'innis Nissan gum bi iad a' togail modail ùir de chàr dealain, agus factaraidh mhòr airson bataraidhean a dhèanamh dhaibh san Rìoghachd Aonaichte. Tha Nissan a' cur £1bn sa phròiseact, a bheir 1,600 cosnadh ùr dhan ionad aca ann an Sunderland, agus mìltean eile co-cheangailte ris.

Tubaist-rathaid

Dh'innis na Poilis cò a chaidh a mharbhadh ann an tubaist le motor-baidhseagal beagan deas air Inbhir Nis a' bhòn-dè. B' esan Andaidh MacDiarmaid, a bha 51 bliadhna de dh'aois, agus a bhuineadh do Shiorrachd Inbhir Narann. Tha na Poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith a chunnaic an tubaist, a thachair feasgar Dimàirt faisg air Taigh-òsa Loch Nis air taobh siar a' bhaile.