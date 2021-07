Aonaidhean gan coireachadh mu chòmhraidhean a' Phentalina

Tha Comataidh Aiseagan Mhuile agus Eilean Ì a' fàgail air na h-aonaidhean-ciùird gur iad bu choireach gun do dh'fhàilich na còmhraidhean mu a bhith a' faighinn an t-soithich, am Pentalina air mhàl do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn.

Dhearbh Pentland Ferries aig toiseach na seachdain nach robh iad airson a toirt seachad air iasad tuilleadh.

Chaidh a ràdh gur ann gun bhrìgh a bha draghan nan aonaidhean mu shàbhailteachd ach tha aonadh an RMT a' dol às àicheadh sin.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.