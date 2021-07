Tha cion luchd-obrach air tuathanasan na h-Alba gu bhith na thrioblaid uabhasach mura tèid barrachd dhaoine a thàladh dhan ghnìomhachas.

Sin a rèir aithisg ùr bho Oilthigh Exeter a fhuair nach eil miann aig daoine air a dhol an sàs ann an obair an àiteachais air sàilleamh làithean fada, droch phàigheadh agus cion chothroman gus adhartas a dhèanamh.

Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.