Covid an Sasainn

Tha dragh air aonaidhean nan goireasan siubhail poblach mun a' phlana airson a' chuid mu dheireadh de bhacaidhean Covid ann an Sasainn a thogail air a 19mh là dhen mhìos. Tha an TUC, Unite, RMT agus Aslef ag ràdh gu bheil e fada ro thràth gluasad gu suidheachadh far nach fheum luchd-siubhail masca a' chleachdadh mar a togair iad. Bidh tuilleadh fiosrachaidh aig a' Phrìomh Mhinistear Boris Johnson feasgar. Cha do rinn Riaghaltas na h-Alba co-dhùnadh fhathast, ach gun tuirt iad roimhe seo gum bi feum air còmhdach aodainn airson ùine fhathast.

A' bhanachdach

Tha leudachadh an-diugh air ionadan banachdaich ann an Alba dham faod daoine a dhol nuair a thogras iad. Tha sin an dèidh àrdachadh follaiseach ann an àireamh chùisean a' bhìorais an Alba. Tha na clionaigs 'drop-in' fosgailte do dhuine sam bith nas sine na 18 nach d' fhuair a' chiad dhòs fhathast no a tha còrr is ochd seachdainean bho fhuair iad a' chiad dhòs. Tha na Làbaraich ann an Alba ag ràdh gu bheil prògram na banachdaich mall agus gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' fàs somalta.

Tuiltean

Tha sgioblachadh a' dol air adhart ann an Dùn Èideann an dèidh milleadh a rinn na tuiltean aithghearr anns a' bhaile an-dè. Chaidh stad airson ùine air seirbheisean rèile agus bha sràidean fo uisge a' toirt buaidh air dachannan, bùithean agus luchd-gnothaich eile.

Bile mu bhàis

Chuir cha mhòr dà cheud eòlaiche meidigeach an ainm ri litir gu Rùnaire Slàinte na h-Alba a' togail dragh mun a' phlana fom biodh e laghail duine eile a' chuideachadh gu bàs. Tha bile ùr dha chur air adhart a bheireadh cead do dh'fheadhainn a tha a' bàsachadh taic dotair fhaighinn airson am beatha a' thoirt gu ceann. Tha bile airson sin aig Pàrlamaid na h-Alba an dèidh failneachadh dà thuras roimhe seo.

Afganastan

Tha am beagan mu dheireadh de feachdan NATO a' fàgail Afganastan seachdainean ron cheann-là, an 11mh là dhen t-Sultain. Tha iad a' fàgail tèarainteachd na stàite aig feachdan Afganach, ach tha dragh ann gun gabh na Taliban smachd air sgìrean mòra dhen dùthaich.

BCCI

Tha 30 bliadhna ann an-diugh bho chaill Comhairle nan Eilean £24m, dàrna leth buidseat na bliadhna aca nuair a chaidh banca BCCI fodha. Bha a' Chomhairle am measg ùghdarrasan ionadail agus buidhnean poblach eile a chaill airgead nuair a dhùin buidhnean riaghlaidh an ionmhais am banca tasgaidh eadar-nàiseanta a bh' ann am fiachan mòra.