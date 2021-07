Feumaidh a h-uile dùil a bhith aig muinntir na h-Alba gum bi iad a' cleachdadh mhasgaichean airson ùine fhathast a rèir Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis. Thuirt ise an-diugh gu bheil Riaghaltas na h-Alba an dòchas gluasad air adhart leis a' chlàr-ama airson bacaidhean Covid a thogail ach gum bi an co-dhùnadh an ath-sheachdain stèdhichte air an fhiosrachadh as ùire aig an àm sin. Dh'innis Boris Johnson an-dè gun tèid an ìre mhath a h-uile bacadh ann an Sasainn a thogail an ceann cola-deug agus nach fheum duine còmhdach aodainn a chleachadh an sin mura togair iad.

Thuirt Rùnaire na Slàinte aig Westminster, Sajid Javid, gum faodadh àireamh chùisean ùra Covid ann am Breatainn eirigh gu 100,000 gach là nuair a thèid na bacaidhean a thogail. Thuirt Mgr Javid nach eil cinnt sam bith ann de thachras le togail nan riaghailtean ach gum feum atharrachadh a bhith ann airson dèiligeadh ri cùisean slàinte eile.

Tha Caidreachas Poileas na h-Alba ag iarraidh peanas nas cruaidhe air feadhainn a dh'fheuchas ri oifigearan a thruailleadh le Covid le casadaich, sreotharthaich air neo tilgeil smugaid orra. Thuirt an Caidreachas gun robh còrr agus 1,000 ionnsaigh den t-seòrsa sin air oifigearan an-uiridh agus còrr agus 400 am-bliadhna.

Theid bile airson riaghailtean comraich ùra mu choinneimh Westminster an-diugh. Tha Oifis na Dùthcha ag ràdh gun cuir lagh ùr stad air feadhainn a thig tro dhùthaich shàhbailte eile bho chomraich iarraidh anns an Rìoghachd Aonaichte. Tha buidhnean iomairt a' gearain gun tèid mìltean mòra luchd-imrich a gheibheadh comraich an-dràsta an tionndadh air falbh à Breatainn fon lagh ùr.

Tha seirbhisean aiseig Cholla agus Tiriodh air ais dhan àbhaist an-diugh an dèidh trioblaidean an-dè. Chaidh am bàta as àbhaist a bhith a' tadhal air na h-eileanan sin, an Clansman, a thoirt air falbh gu seirbheis Bharraigh an dèidh dhan Isle of Lewis bristeadh sìos a' bhòn-dè. Tha feadhainn ann an eileanan beaga mar Cholla a' gearain gur iadsan as motha a tha a' fulang seach eileanan nas motha nuair a thachras an leithid.

Tha Pàirce Fiadh-bheatha na Gàidhealtachd faisg air an Aghaidh Mhòir a' cosg còrr agus £5m air trì ionadan turasachd ùra a nì taisbeanadh air obair gleidhteachais na pàirce. Thàinig còrr agus £2m dheth sin bho Stòras Dualchais a' Chrannchair Nàiseanta agus tha dòchas ann gun tarraing na goireasan ùra barrachd luchd-tadhail a chaidh sìos gu mòr le buaidh a' phandemic.