Dh'innis gnìomhachas an togail gu bheil cion stuth leithd fiodha, cement is eile - agus cho daor 's a tha e - a' toirt buaidh mhòr air a' ghnìomhachas ann an Alba.

Thuirt Caidreachas nan Sàr-chlachairean gu bheil e doirbh stuth fhaighinn nuair a tha daoine ga iarraidh.

Tha an sgeulachd aig Eileen NicDhòmhnaill.