Sarah Everard

Dh'aidich oifigear ann am Poilis a' Mhetropolitan gur esan a mhuirt Sarah Everard ann an ceann a deas Lunnainn anns a' Mhàrt am-bliadhna. Chaidh Wayne Cousins, a tha 48 bliadhna de dh'aois, mu choinneimh an Old Bailey le ceangal bhideo. Thug e Sarah, a bha 33 bliadhna de dh'aois, am bruid ann an càr goirid an dèidh dhi falbh à taigh caraid dhi ann an Clapham.

Deuchainn is Dìon

Tha tuilleadh luchd-obrach gam fastadh gu siostam Deuchainn is Dìon Covid na h-Alba, agus dragh ann mun ìre aig a bheil gnè Delta a' bhìorais a' sgapadh. Dh'innis Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gun tàinig an Riaghaltas gu aonta airson 100 duine de luchd-obrach Barrhead Travel a chur an sàs ann. Tha pàrtaidhean dùbhlain a' sìor chàineadh Riaghaltas na h-Alba mu chion ullachaidh, agus a' gearain gur fhada a bha an siostam Deuchainn is Dìon a' dol fodha.

Siubhal

Dh'aidich Rùnaire Còmhdhail na Rìoghachd Aonaichte, Grant Shapps, gum bi troimhe-chèile aig na puirt-adhair agus puirt-aiseig le bhith a' togail casg siubhail ann an diofar phàirtean de Bhreatainn. Bha e a' freagairt dragh a tha oifigich in-imrich a' togail mun atharrachadh, an ceann deich là, leis nach fheum tuilleadh clann, no daoine a fhuair an dà dhòs banachdaich a dhol gu cuarantain ann an Sasainn nuair a thig iad à dùthaich a th' air an Liosta Òmar. Thig an t-atharrachadh sin gu buil ann an Èirinn a Tuath seachdain às dèidh sin, ach cha tàinig co-dhùnadh fhathast bho Riaghaltas na h-Alba.

Comhairlean

Tha rannsachadh BBC ag ràdh gum bi beàrn £3bn ann am buidseat ùghdarrasan ionadail air feadh Bhreatainn a' gluasad a-mach às a' phandemic. Tha 20 comhairle an Alba ag ràdh gum feum iad luach còrr is £140m de ghearraidhean a dhèanamh air a' bhliadhna-ionmhais seo. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad, a dh'aindeoin cudrom nach robh riamh roimhe air na buidseatan aca fhèin, a' toirt £11.7bn dha na comhairlean am-bliadhna.

An Eaconomaidh

Tha na figearan as ùire a' sealltainn fàs 0.8% ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte sa Chèitean, ged a bha sin sìos air a' mhìos ron sin. Le cead fosgladh a-rithist bha gnìomhachas leithid taighean-seinnse is taighean-bìdh gu math nas trainge, ach tha an eaconomaidh fhathast 3% nas lugha na bha ron phandemic.

Afganastan

Ghabh feachdan Taliban air taobh siar Afganastan smachd air làrach crìche gu math cudromach airson malairt ri Ioran. Thuirt oifigich cuspainn nach eil dad a' gluasad an-dràsta air a' chrìch aig Islam Qala.