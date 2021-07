Obraichean ùra aig RAF Inbhir Losaidh

Dh'ainmich Ministreachd an Dìon gun tèid còrr is 100 dreuchd a chruthachadh an ceann a tuath na h-Alba aig RAF Inbhir Losaidh.

Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Uallais, gur e buannachd a th' ann do dh'Alba a tha a' tighinn an cois a bhith mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte.

Ach thuirt Riaghaltas na h-Alba nach robh creideas sam bith aig a' phàrtaidh Thòraidheach air cùisean dìon ann an Alba.

Tha an aithris seo aig Jenny Inglis.